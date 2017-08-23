Karbosan, yurtdışında şirket avında
2008’den beri Aytemiz Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk aşındırıcı ürünler üreticisi Karbosan, ihracat başarısının ardından yurtdışında şirket satın almak için düğmeye bastı.
Toplamda 60 ülkeye ihracat yapan ve bu yıl 80 milyon TL ciroya ulaşacak Karbosan’ın yönetim kurulu üyesi Serdar Aytemiz, “Gümrük vergileriyle korunan farklı pazarlara daha rahat ve hızlı girebilmek için yabancı bir şirket satın almak en faydalı yöntem” diyor.
Beş yıl içinde 200 milyon TL’lik ciroya ulaşmayı hedefleyen Karbosan, Bursa’nın Orhangazi ilçesindeki 73 bin metrekarelik fabrikasını da 30 bin metrekare daha genişleterek mega tesis haline getirecek.
Son 10 yılda Karbosan’ı ihracat ağırlıklı bir şirket olarak yapılandırdıklarını kaydeden Serdar Aytemiz, şöyle devam ediyor: “İhracatın satışların içindeki payını yüzde 85’e kadar çıkardık. Son sekiz yılda ihracatın payı yüzde 60’ın altına hiç düşmedi.
Hem içinde yaşadığımız coğrafya hem de ürünlerimizin kullanım alanı bizi çeşitlendirmeye itiyor. O yüzden hem Afrika’dayız hem Okyanusya’da, hem Amerika’dayız hem de Avrupa’da. Gelişen pazar hareketlerine göre rotamızı değiştiriyoruz.”
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