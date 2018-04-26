Karnaval, Adana’ya 100 milyon TL bıraktı
Son yıllarda Türkiye’nin dört bir köşesinde düzenlenen festivaller, karnavallar, kent ekonomilerine önemli katkı sağlamaya başladı. “Nisan’da Adana’da” sloganıyla bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı da bu organizasyonlardan biri.
Dört günde Adana ekonomisine 100 milyon TL kazandırdığı tahmin edilen karnaval, toplumsal birlikteliği sağlama misyonunun yanı sıra ekonomik anlamda kent kalkınmasını ivmelendiren bir organizasyon olarak dikkat çekti.
Karnavalın isim babası ve destekçisi olan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO’su Ali Haydar Bozkurt, sosyal bir proje olarak başlayan ve bir turizm hareketine dönüşen karnavalın Adana’nın ‘marka kent’ olma yolundaki çabasına doğrudan katkı yaptığını söylüyor.
Karnavalın tanıtım faaliyetlerinin bugüne kadarki reklam eşdeğerinin 29 milyon dolar olduğunu ifade eden Bozkurt, “Bu yıl Adana dışından otellerde ve evlerde konaklamak üzere yatılı gelenlerle birlikte çevre illerden günübirlik gelenlerin toplam sayısı 100 bini aştı.
Adana halkının katılımıyla kent sokaklarında yaklaşık 1 milyon kişi karnavalı yaşadı. Yeme, içme, ulaşım da dahil olmak olmak üzere karnavalın Adana ekonomisine katkısı 100 milyon TL’yi buldu” diyor.
Adana’ya son beş yılda gelen yerli ve yabancı turist sayısında yüzde 100’e yakın artış var. Bu yıl gerçekleştirilen karnaval için Adana’daki bakanlık ve belediye belgeli toplam 11 bin yatak kapasitesinin tamamı doldu.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?