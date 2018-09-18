Kasap Döner, Anadolu’da büyüyecek
Kurulduğu 2010’dan bu yana istikrarlı büyümesini sürdürerek en bilinen organize döner zinciri haline gelen Kasap Döner, Anadolu’ya açılma kararı aldı. Şirketin halihazırda 58 şubesi bulunuyor.
Bu 58 şubenin 45 tanesi İstanbul’da bulunuyor. Geriye kalan şubelerin 4 tanesi KKTC, Irak ve Azerbaycan olmak üzere yurtdışında, 9 tanesi de Konya, Kocaeli, Adana, Van ve İzmir’de bulunuyor.
Bu yıldan itibaren Anadolu’nun her kentinde olmak için harekete geçtiklerini dile getiren Kasap Döner Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Sarıtaş, “2018 sonunda 75 şubeye, 2019 sonunda ise 100 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz.
Yeni dönemde Anadolu’ya yayılacağız” diyor. 2017’de toplam cirosu 85 milyon TL olan şirket, 2018’de cirosal bazda yüzde 20 büyümeyi hedefliyor.
Anadolu ile birlikte yurtdışında da büyüyeceklerini anlatan Emrah Sarıtaş, şunları söylüyor: “Dubai’de bir şube açmak için ön protokol imzaladık.
Gelecek yıl New York Manhattan bölgesinde de yer almak üzere çalışmalara başladık. Bunun yanında ilginçtir, Afganistan-Kabil’den talep geldi. Bunu da değerlendiriyoruz.”
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