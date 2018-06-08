Kefir pazarının yüzde 70’ine hakim
Türkiye’de 2005 yılından itibaren ilk kez kefiri ambalajlayıp satışa sunan Altınkılıç Gıda, geçtiğimiz yıl 15 milyon TL yatırım yaparak fabrika alanını genişletti.
Çanakkale’de kefir ve beyaz peynir üretimi yaptıkları fabrika alanının 7 bin metrekareden 13 bin metrekare kapalı alana ulaştığını söyleyen Altınkılıç Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Altınkılıç, Ege Üniversitesi ile yaptıkları işbirliği sonucunda da dünyada ilk kez yoğurt ile kefiri birleştirdiklerini belirtiyor.
Bu formülle Fermante Sütler Tebliği’ne kefirli yoğurt tanımı yerleştirdiklerini ifade eden Altınkılıç, şunları söylüyor: “Kefir pazarı Türkiye’de yıllık 2 bin tonun üzerine ulaştı.
Pazarın yüzde 70’ine hakimiz. Önümüzdeki yıl yüzde 30 üretim artışı hedefliyoruz. Şu an 25 bin noktadayız. 3 yıl içerisinde bu sayıyı 40 bin noktaya ulaştıracağız.
Yeni bir süt içecek ürünü üzerinde çalışıyoruz. Bunun için 5 milyon TL yatırım yapacağız. 2017’de 120 milyon TL olan ciromuzu 2018’de 160 milyon TL’ye çıkarmayı hedefliyoruz.”
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