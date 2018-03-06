Kendi mimarları tasarladı
Özel sağlık sektörüne 2000 yılında giriş yapan Memorial Sağlık Grubu, İstanbul, Ankara, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır’da bulunan 11 hastane, iki tıp merkezi ve bir wellness merkezinde bin 750 yatak kapasitesiyle hizmet veriyor.
Dünyanın ilk ‘Leed Platinum’ sertifikalı tam teşekküllü sağlık kompleksi Memorial Bahçelievler’i de geçtiğimiz günlerde hizmete sunan grup, bu hastaneye 80 milyon dolarlık yatırım yaptı.
Memorial Sağlık Grubu CEO’su Uğur Genç, 72 bin metrekare alanda hizmet veren hastanenin çevre duyarlılığı, enerji verimliliği, atık yönetimi, sürdürülebilir alan planlaması ve iç ortam kalitesi gibi kriterlere göre inşa edildiğini belirtiyor.
Genç, bünyelerinde 20 kişilik bir mimar ekibinin bulunduğunu ve 12 yıldır grubun binalarını bu ekibin tasarladığını söylüyor. Genç, “Hastanemizi iki ressamın eserleriyle donattık. Ayrıca bina içindeki ekranlarımızda dijital art eserleri de sergiliyoruz” diyor.
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