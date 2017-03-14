Keskinoğlu’nda yeni yönetim iş başında
Keskinoğlu, Türkiye’de beyaz et sektörünün büyük oyuncularından biri. Fevzi ve Mehmet Keskinoğlu’nun patronu olduğu şirket, son yıllarda yaptığı yatırımlar ve beyaz et sektörünün dönem dönem yaşadığı sorunlar nedeniyle mali açıdan sıkıntılı bir sürece girdi. 2015 ve 2016 yıllarında yabancı ortak alma veya çoğunluk hisse satışı konusunda görüşmeler yapıldı. Yapılan görüşmelerle ilgili gelişmelere biz de sayfalarımızda yer verdik.
Körfez’den fon şirketleri, 1991 yılından bu yana Türkiye’de olan Tayland merkezli CP, Bandırma merkezli beyaz et üreticisi Banvit’i satın alan Brezilya sermayeli BRF şirketi ile görüşüldüğü yönünde haberler çıktı. Ancak bir türlü sonuç alınamadı.
Keskinoğlu, ortaklık görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması üzerine, borçlu olduğu bankaların da önerisiyle yeniden yapılanma kararı aldı. Burada en büyük alacaklı bankanın Yapı Kredi olduğu bilgisini aldık.
Yeniden yapılanan üst yönetimde genç jenerasyon görevlerinden ayrıldı. Örneğin şirketin pazarlamasından sorumlu Keskin Keskinoğlu görevini bıraktı ve inşaat işlerine soyundu.
Şirketin yeni yönetim kurulunda ise iki kurucu Fevzi ve Mehmet Keskinoğlu ile birlikte Yapı Kredi’nin önceki genel müdürü Tayfun Bayazıt ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar yer aldı. Deloitte Türkiye’nin yönetim kurulu başkanlığından emekli olan Hüseyin Gürer ise şirketin yeni CEO’su oldu.
İzmirli olan Gürer, Akhisar’daki şirketin başına geçti. Tüm bunlarla birlikte bankalara olan borçlar yedi yıl vadeli olarak yeniden yapılandırıldı. Böylece yeni yapılanma ve profesyonel yönetimle şirketin tekrar sağlıklı bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.
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