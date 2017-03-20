Keskinoğlu’ndan açıklama geldi
Geçen sayımızda bu sayfada ‘Keskinoğlu’nda yeni yönetim iş başında” başlığı ile bir kulis habere yer vermiştik.
Bu haber Keskinoğlu Ailesi’nde üçüncü kuşak temsilcilerinin yönetimden ayrılmasının ardından iş dünyasının önde gelen isimlerinden Tayfun Bayazıt ve Ender Yorgancıoğlu’nun yönetim kuruluna girdiği, Hüseyin Gürer’in de CEO’luk görevini üstlendiği içeriyordu. Geçen hafta konuyla ilgili olarak Keskinoğlu cephesinden açıklama geldi.
Yapılan açıklamaya göre, 54’üncü yılına giren Keskinoğlu Şirketler Grubu stratejik bir karar alarak aile şirketi olmaktan uzaklaşmayı ve 2017 yılı itibariyle yönetimde kurumsallaşma yoluna gitmeyi tercih etti.
Bu doğrultuda ailenin genç yöneticileri, Keskin, Esin, İsmail ve Hamit Keskinoğlu şirket yönetiminden ve yürütmedeki
görevlerinden ayrıldı. Şirketin eşit ortağı Fevzi ve Mehmet Keskinoğlu kardeşler ise yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısı konumunda bulunuyor. Kurumsallaşma ve yeniden yapılanma sürecinde, Yapı Kredi Bankası’nın eski yönetim kurulu başkanı Tayfun Bayazıt ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar danışmanlık yapıyor.
Deloitte Türkiye eski CEO’su Hüseyin Gürer de Keskinoğlu’nun yeniden yapılanma ve yönetim süreçlerinin planlanmasında aktif rol alarak desteğini sürdürüyor. Açıklamada, yapılandırma çalışmaları tamamlandıktan sonra yeni yönetim kadrosu ve yapısı hakkında kamunun bilgilendirileceği de belirtildi.
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