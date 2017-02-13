Kibar, Tuzla’da karma proje yapacak
Otomotivden metale, gıdadan alüminyuma kadar bir dizi sektörde önemli yatırımları bulunan ve 2016 yılını 25 milyar TL ciro ile kapatan Kibar Holding, gayrimenkul sektöründe de önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.
Şehir içinde kalan fabrika arazilerini toplayan ve gayrimenkulde önemli projeler üzerinde çalışan Kibar Holding, Tuzla’daki 400 dönümlük fabrika arazisi için planlamalara başladı.
Grubun şehir içinde kalan fabrika arazilerinde yeni gayrimenkul girişimleri olabileceğini söyleyen Kibar Holding CEO’su Tamer Saka, tüm gayrimenkulleri tek çatı altında topladıklarını anlatıyor.
Grubun Ataşehir, Kartal, Yalova ve Karaköy Salı Pazarı’nda gayrimenkulleri olduğunu kaydeden Saka şunları söylüyor: “Bizim arazilerimiz lokasyon açısından çok iyi yerdeler ve büyüklükleri çok iyi.
Bu arazilerimiz karma projeler yapılabilecek bir büyüklüğe sahip. Mesela Tuzla’da fabrikaların olduğu 400 dönümlük E-5 cepheli bir arazimiz çok önemli bir konumda. Bu yıl buradaki arazinin konseptinin ne olması gerektiği yönünde bir yarışma yapılacak. Hastane, otel, rezidans gibi geniş bir karma proje olabilir.”
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