Kilim Mobilya, AR-GE’de atağa geçti
Kilim Mobilya, ‘Mobilya Üssü Projesi’ kapsamında tüm üretim birimlerini 50 milyon dolarlık yatırımla Kayseri’de tek bir tesiste toplamaya hazırlanıyor.
Bu yatırımla halihazırda dört tesiste toplam 350 bin metrekarelik alanda yapılan üretim, 500 bin metrekare büyüklüğündeki tek bir tesiste toplanacak.
Biz de Kilim Mobilya’nın 2018 hedeflerini öğrenmek için şirketin Kayseri’deki fabrikalarını ziyaret ettik. 2018 itibariyle beş yıllık yeniden yapılanma sürecine giren Kilim Mobilya, merkezine AR-GE’yi aldı.
“2018 AR-GE’de tasarım kabiliyetimizi ön plana çıkaracağımız bir yıl olacak” diyen Kilim Mobilya Genel Müdürü Mesut Yiğit, 40 kişilik bir kadroya ulaşacakları AR-GE merkezinde insan kaynağının büyük kısmının tasarımcılardan oluşmaya başladığı bilgisini veriyor.
TÜBİTAK ile çalışmalar yürüttüklerini de aktaran Yiğit, Endüstri 4.0’ı iş süreçlerine dahil ederek sektörde öncü olmayı hedeflediklerini söylüyor.
2017’de yüzde 40 büyümeyle 215 milyon TL satış geliri elde eden Kilim Mobilya’da AR-GE’nin cirodan aldığı pay yüzde 1 seviyesinde. Beş yılda ciro hedefinin 1 milyar TL olduğunu kaydeden Yiğit, “Tasarım ve hibrit ürünlerimizin payını ise yüzde 40’a çıkaracağız” diyor.
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