Kilim Mobilya, ‘dijital’e yatırım yapacak
Kilim Mobilya, 2018 ile birlikte 10 yıl içinde üretimde tamamen dijitalleşmeye geçme kararı aldı.
Dünyadaki teknolojik gelişmeler ışığında uyguladıkları iş modelini değiştirme kararı aldıklarını anlatan Kilim Mobilya CEO’su Mesut Yiğit, “2017’de yüzde 40 büyüdük ama eski iş modellerimizin bizi geleceğe taşıyamayacağını da gördük.
Kilim olarak endüstri 4.0 ve mobil teknoloji çözümlerine yatırım yapma kararı aldık” diyor. 42 yıllık şirket, bu dönüşümü gerçekleştirebilmek için danışmanlık şirketleriyle görüşmeye de başladı.
Şirket, 2018 ve 2019 yıllarında altyapısını güçlendirecek. Ardından iki tane beş yıllık plan ile tam olarak dijitalleşmeye geçecek. Kilim Mobilya, bu sayede üretim sistemini 7 kat hızlandırmayı hedefliyor.
Klasik perakendecilik hacim yaratmaya devam etse de kârlılığın giderek düştüğünü kaydeden Mesut Yiğit, “Bu alanda yeni iş modelleri yaratmak gerekiyor.
Bu amaçla tamamen dijital ve otomasyona dayalı bir fabrika kurmayı hedefliyoruz” diye konuşuyor.
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