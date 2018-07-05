Kilim Mobilya dünyaya odaklandı
Kayseri merkezli Kilim Mobilya, ihracat odaklı büyüme stratejisiyle öne çıkmaya hazırlanıyor.
Kilim Mobilya CEO’su Mesut Yiğit, farklı kültürler ve coğrafyalara uygun ‘yeni markalar’ ile birlikte hedef pazar olarak ‘tüm dünya’ stratejisini ortaya koyduklarını söylüyor.
Şirket tasarım süreçlerini de bölgesel ve kültürel bazlı olarak yeniden yapılandırdı. Yiğit, Kilim Mobilya’nın tasarım ekiplerini, Türkiye’nin yanı sıra, Avrupa, Ortadoğu, Orta Asya Cumhuriyetleri ve Amerika pazarları için farklı gruplar halinde yeniden yapılandırdıklarını ifade ediyor.
Kilim Mobilya’nın yeni hedef pazarları arasına Sahra Altı Afrika, Kıta Avrupa’sı gibi bölgeleri de eklediğini vurgulayan Yiğit, hedeflerine ilişkin şu bilgileri veriyor: “Kilim Mobilya olarak, beş yıllık yeniden yapılanma sürecini tamamlandığımız zaman, dünya coğrafyasının tamamına ihracat yapacak durumda olmayı hedefliyoruz.
Bunu, ‘Birleşmiş Milletler’de bayrağı olan devletlere ihracat yapmak’ diye tanımlıyoruz. Hedefimiz ilk etapta ihracat ciromuzu yüzde 40’a çıkarmak.”
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