Kimya sanayicilerinde ‘Petkim’ sıkıntısı
2016 yılını yaklaşık 15 milyar dolarlık ihracatla kapatarak, otomotiv ve hazır giyimin ardından en fazla ihracat yapan üçüncü sektör olan kimya sektöründe ‘Petkim’ sıkıntısı baş gösterdi.
Edindiğimiz bilgilere göre, kimya ihracatının önemli oyuncuları Petkim’in kendi üretimini artırmak amacıyla ithalata vergi getirilmesi konusundaki girişimlerinden ciddi rahatsızlık duymaya başlamış.
Geçtiğimiz günlerde biraraya gelerek 2016’yı değerlendiren ve sektörün 2017 stratejisini masaya yatıran kimya sanayicilerinin Petkim’e ilişkin diğer bir şikayeti de Petkim’in hammaddeüretiminde katma değerli üretimi tercih etmemesi.
Petkim’in rafineri yatırımları, kurşunsuz benzin üzerine yoğunlaşırken, plastik hammaddesi üretiminin geri planda kaldığına işaret eden kimya sektörü temsilcileri, Petkim’in özellikle Türk plastik sanayinin gelişiminde bir engel haline gelmeye başladığını öne sürüyor.
Kimya sanayicileri, “PETKİM’i biz de sonuna kadar destekliyoruz. Ama o yatırım yapacak diye bizim ödediğimiz maliyetler giderek artıyor. Sektörün yüzde 15’i kadar üretim yapan bir şirket için, sektörün yüzde 85’ine ithalat vergisi getiriliyor” şeklinde konuşuyor.
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