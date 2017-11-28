Kişisel gelişim pazarına yeni oyuncu
Kişisel gelişime yönelik kitaplar ve eğitimler büyük ilgi görüyor. Özellikle de son beş yılda bu alanda büyüme göze çarpıyor. Öyle ki geçen yıl Türkiye’de 30 milyonun üzerinde kişisel gelişim kitabı basıldı. Kişisel gelişim pazarının büyüklüğünün ise 40 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.
Büyüme trendinde olan bu sektör, Türkiye’de uzaktan eğitim veren şirketlerden biri olan More Enstitü Eğitim & Danışmanlık Hizmetleri’nin de dikkatini çekti.
Buna yönelik bir projeye başlayan şirket, bir start up projesi olan www.unlulerdenegitim.com’u hizmete sundu. Yaklaşık 2 milyon TL’lik yatırım bütçesiyle hayat bulan platform, konunun uzmanı ünlüler tarafından hazırlanmış eğitim videolarıyla kişisel gelişime katkı sağlamayı hedefliyor.
More Enstitü Kurucusu Dr. Bülent Öz ve kurucu ortağı Dr. Oğuzhan Karagül tarafından geliştirilen www.unlulerdenegitim.com, Bülent Korkmaz, Ece Vahapoğlu, Ezel Akay, Güven Kıraç, Harun Erdenay, Ömür Gedik gibi farklı sektörlerden 33 ünlüyü takipçileriyle buluşturuyor.
Dr. Bülent Öz, “İlk altı ayda toplam 200 bin tekil kullanıcının hayatına dokunmayı amaçlıyoruz. İlk etapta Türkçe, ikinci ve üçüncü etapta ise yabancı dilleri de sisteme ekleyerek eğitimde ‘dünya’ dili oluşturmayı hedefliyoruz” diyor.
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