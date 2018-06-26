Kız futbol takımına sponsor oldu
Doğrudan satış sektörünün Asyalı temsilcisi QNET, 100’ü aşkın ülkede faaliyet gösteriyor ve 10 milyona yakın bağımsız temsilcisi bulunuyor. 2010 yılından beri Türkiye’de de varlık gösteren şirketin ülkemizde 130 bine yakın bağımsız temsilcisi var.
Şirketin sponsorluk çalışmaları yürüttüğü alanların başında ise futbol geliyor. 2014 yılında Manchester City’nin resmi doğrudan satış sponsoru olan QNET bu yıl da takımı yalnız bırakmadı ve sponsorluğunu altı yıl daha uzattı.
Üstelik şirket artık Manchester City Kadın Futbol Takımı’nın da sponsoru olmuş durumda. QNET Türkiye, Orta Asya ve Rusya Bölge Müdürü Cem Geyik, Türkiye’de ise amatör sporcuları destekleme yönünde karar aldıklarını söylüyor.
Geyik, sözlerine şunları ekliyor: “Sporun da gençleri yüreklendirmede itici güç olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle geçtiğimiz yıl Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Sevgi Evleri İstanbul Şubesi erkek voleybol takımına, bu yıl da kız futbol takımına sponsor olduk. ‘Kızlar da futbol oynar’ diyoruz.”
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