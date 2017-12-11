KOBİ’lerden kiralama hizmetiyle gelir yaratacak
Xerox Türkiye’ye 2014 yılında genel müdür olarak gelen Burak Özer, şirkette yeniden yapılanmaya giderek yeni gelir alanları oluşturdu.
Bunun yansımaları ve gelecek planlarını kendisiyle konuştuk. Baskı makineleri pazarının 2014’te yılda 600 bin adet iken şimdi 300 bin adede düşerek gerilediğini söyleyen Özer, bu daralmayla birlikte sektörün farklı gelir stratejileri uyguladığını söylüyor.
Xerox olarak yönetilebilen baskı hizmetleri adı altında yeni bir sistem kurup şirketlere baskı konusunda hizmet kiralama ve danışmanlık hizmeti verdiklerini aktaran Özer, önümüzdeki yıl hem burada yapacakları atılımla hem de kamudaki dijital dönüşümün olumlu yansımalarıyla yüzde 3-5 arası büyüme bekliyor.
Burak Özer, planlarını şöyle anlatıyor: “Farklı finansman modellerini denemeye başladık. Operasyonel kiralama yapan Grenke şirketiyle işbirliği yapıp KOBİ’lere yönetilebilir baskı hizmetlerini daha fazla yayacağız.
Böylelikle KOBİ segmentinde artış bekliyoruz. KOBİ’lerden 1,5 milyon dolar servis geliri sağlayacağız. O pazarda yüzde 30 pay ile birinciyiz. Kamuya da bu hizmeti vermek istiyoruz. Önümüzdeki dönem için üç bacaklı stratejimiz var. Bunun ilki KOBİ’leri sadık müşterilerimiz haline getirmek. Onlara iki yılda 2 bin ürün sattık.
İkinci stratejimiz Türkiye’de olmayan yeni teknolojileri getirmek olacak. Üçüncü bacak ise kağıt ile ilgili tüm işlerin hizmetini kurumlara vermek. Bu işimizden 3-4 milyon TL ek gelir sağladık. Bunlar 2013 yılında olmayan gelirlerdi. Yeni stratejimiz doğrultusunda yeni gelir alanları yaratıyoruz.”
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