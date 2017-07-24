Konsorsiyumları ilk Ekonomist açıkladı
Rüzgâr enerjisinde YEKA projesinin ihalesine sayılı günler kala yerli ve yabancı gruplar son hazırlıkları yürütüyor.
1,2 milyar dolarlık bu ihale için hazırlık yapan konsorsiyumları Ekonomist olarak 25 Haziran tarihli sayımızda yayınlanan haberimizde açıklamıştık.
Zorlu Holding, Borusan, Özyeğin, Türkerler, Polat, Kalyon, Eksim ve Bilgin gruplarının ihaleye türbin üreticisi Vestas, Siemens, GE, Nordex gibi global şirketlerle kuracakları güçlü ortaklıklarla girmeyi planladıklarını yazmıştık.
İlk bizim açıkladığımız konsorsiyumlardan Siemens Gamesa Renewable Energy, Kalyon İnşaat ve Türkerler Enerji, geçen hafta resmi bir duyuruyla bu ortaklığı açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın YEKA projesi kapsamında düzenlenecek ihaleye katılmak üzere bir konsorsiyum oluşturduklarını açıklayan, üç şirketin çerçeve anlaşması imzaladığı belirtildi.
Bu anlaşmaya göre Kalyon İnşaat ve Türkerler Enerji’nin rüzgar santrali, Siemens teknolojisiyle yapılacak.
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