Körfez’de mağazalar açacak
15 yıllık geçmişe sahip olan kadın giyim markası NGSTYLE, mağazalaşmaya devam ediyor. Yurtiçi ve yurtdışında 150 satış noktası ve sekiz mağazası bulunan şirket, AVM ağırlıklı büyümesini sürdürüyor.
Geçen yıl 9,8 milyon TL ciroya ulaşan şirket bu yıl ise 13 milyon TL ciro hedefliyor.
Bir süre önce Palladium AVM’de yeni mağazalarını hizmete sunduklarını belirten NGSTYLE’ın kurucusu Nazlı Gürer Aldıkaçtı, son olarak Bursa Korupark AVM’de yeni mağazalarının açıldığını söylüyor.
Aldıkaçtı, “Yeni yatırımlar ve mağazalar için Körfez ülkeleriyle de görüşmelerimiz var.
Bundan sonraki hedefimiz yurtdışına açılmak ve markamızın çizgisine uygun A ve A Plus AVM’lerde mağazalar açmak” diyor.
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