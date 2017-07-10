Kosifler, otel yatırımını neden erteledi?
Türkiye’nin en eski aile şirketlerinden olan Kosifler Group, Küçükyalı’da ilk servis noktası olan arazide otel inşaatına başlamıştı.
Fakat aldığımız bilgiye göre, İstanbul’a gelen yabancı turist sayısının son dönemde düşmesi sebebiyle, bu yeni otel yatırımı askıya alındı.
Kosifler Group CEO’su Temel Aras, kaba inşaatına başlanan otel yatırımını şimdilik erteleme kararı aldıklarını söyleyerek bu bilgiyi doğruluyor. Aras, “Şu anda Hilton Garden Inn markasıyla Şanlıurfa, Mardin, Konya ve Kütahya’da dört otelimiz var.
Beşinci otelimizi İstanbul’da açacaktık ancak son yıllardakiterör olayları nedeniyle İstanbul’a gelen turist sayısı düşünce biraz bekleme kararı aldık” diye konuşuyor.
Bu yıl cirosunu 900 milyon TL olarak gerçekleştirmeyi hedefleyen grubun amiral gemisi Kosifler Oto ise 2017 ve 2018 yıllarında yatırıma hız veriyor.
Haziran ayında hizmete giren 17 bin metrekare inşaat alanına sahip Kosifler Oto Kavacık Showroom ve Plaza için 100 milyon TL yatırım yapan Kosifler Oto, yeni JaguarLand Rover Showroom ve Plaza için 100 milyon TL, Samsun’da açacağı yeni showroom ve servis için ise 50 milyon TL yatırım yapacak.
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