Kozmetikten kahve sektörüne geçiyor
Ahmet Yanıkoğlu, kişisel bakım ve kozmetik sektörünün çok yakından tanıdığı bir isim. Bir sigorta şirketinde üst düzey yöneticiyken 1993’te dört ortağıyla Cosmo Shop’u kuran Yanıkoğlu, şirketi 12 yıl sonra Hong Konglu A. S. Watson Grubu’na sattı.
Yanıkoğlu, uzun yıllardır Watsons Türkiye’nin genel müdürü olarak şirketi yönetiyordu. Şirketi bu süreçte 300 mağazalı bir zincir haline getiren Yanıkoğlu, geçen hafta görevinden ayrıldı.
Bu beklenmedik ayrılığın ardından Ahmet Yanıkoğlu’nun ne yapacağı ise merak konusuydu. Aldığımız duyumlara göre, Yanıkoğlu, yepyeni bir sektöre, kahve işine adım atmaya hazırlanıyor. Deneyimli yönetici yılbaşından itibaren Türkiye’de toplam 53 mağazası bulunan Caffe Nero’nun CEO’su olarak göreve başlayacak.
1997’de İngiliz Gerry Ford tarafından kurulan kahve zinciri Caffe Nero, İngiltere dışındaki ilk yurtdışı serüvenine 2007 yılında Türkiye’de başladı. Türkiye’ye markayı getiren Mustafa Aşur ve eşi Işık Keçeci Aşur, yaklaşık iki yıl önce hisselerini İngiliz ortaklarına devretmişti.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?