Küçük şehirlere ve ilçelere odaklandı
Wyndham Hotels & Resorts, eski çatı kuruluşu Wyndham Worldwide’dan ayrılarak yeniden yapılanma sürecini tamamladı ve New York borsasında bağımsız bir şirket olarak işlem görmeye başladı.
Yaklaşık 9 bin oteliyle dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’nin de en büyük uluslararası otel grubu konumunda olan Wyndham Hotels & Resorts, Türkiye’deki mevcut 65 oteline yenilerini ekleyerek 2020’ye kadar ülkemizdeki 100’üncü otelini açmayı hedefliyor.
Wyndham Hotels & Resorts Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi Başkan Yardımcısı Edwin Broers, şirketteki yeniden yapılanmayla birlikte Türkiye’deki hedefleri doğrultusunda da yeni bir ivme yakaladıklarını, önümüzdeki dönemde ülkemizdeki gitmedikleri yeni yerlerde otel açacaklarını söylüyor.
Türkiye’de Hendek, Vakfıkebir, Ünye gibi ilçelerle birlikte uluslararası zincirlerin gitmediği Niğde gibi kentlerde oteller açtıklarını belirten Edwin Broers, “Türkiye’de Wyndham Hotels & Resorts çatısı altındaki markalara sahip otellerin sayısı geçtiğimiz birkaç yıl içinde üçe katlandı.
Önümüzdeki dönemde de Türkiye’nin her yerine gidebileceğimizi düşünüyoruz” diyor. Wyndham Hotels & Resorts’un 2018 yılının ilk çeyreğindeki toplam gelirleri 302 milyon dolar oldu. Şirketin 2017’nin aynı dönemindeki toplam geliri ise 289 milyon dolardı.
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