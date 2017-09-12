LAV’dan istihdama STEM desteği
TÜSİAD’ın, Fen, Teknoloji, Matematik, Mühendislik disiplinlerinin birbiriyle bağlantılı şekilde ele alındığı eğitim yaklaşımı STEM’e yönelik farkındalığı artırmayı amaçladığı TÜSİAD STEM Projesi bir süre önce hayata geçti.
Projenin destekçilerinden biri olan LAV da fabrikalarının kapısını öğrencilere açtı. Şirket bu doğrultuda Kütahya’da iki okuldan gelen öğrencileri fabrikasında ağırlayarak, cam üretimi ve işlemesinde kullanılan teknolojiyi çocuklara bizzat yerinde görme ve keşfetme olanağı sundu.
LAV Genel Müdürü Tuğrul Baran, inovasyona, AR-GE’ye ve teknolojiye önem veren, bunu üretimden iş yapış şekline kadar her alanına entegre etmeye çalışan markaların STEM eğitimi almış, hayal gücü geniş kişilere her zaman ihtiyacı olacağını söylüyor.
Baran, sözlerine şöyle devam ediyor: “Şirket olarak STEM eğitimi almış gençlerin istihdamına öncelik vereceğiz. PwC tarafından hazırlanan analizlere göre, 2023 yılı için tüm sektörlerdeki toplam istihdamın yaklaşık 34 milyonu bulması ve bunun yaklaşık 3,5 milyonunun STEM istihdamı olması bekleniyor.
Endüstri 4.0 devriminin giderek daha fazla gündemde olacağı bir dönemde, ülke olarak STEM konusunu önceliklendirmemiz büyük önem taşıyor.”
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