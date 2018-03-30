Lead Network ilk konferansını yapacak
Kadınların iş hayatında yönetim kademelerine çıkmasını desteklemek amacıyla çalışan pek çok platform kurulmaya başladı. Bunlardan biri de özellikle perakende ve tüketim ürünleri sektörlerindeki kadın yöneticileri artırma amacında olan Lead Network.
2012 yılında Hollanda’da bir vakıf olarak kurulan bu oluşum hızla dünyanın farklı ülkelerinde de yapılaştı. 2,5 yıl önce ise Türkiye’de bir platform olarak çalışmalarına başladı.
Bugün Coca Cola’dan P&G’ye, Migros’tan Carrefour’a kadar 14 perakende ve tüketim ürünleri şirketi bu platforma destek veriyor. Ekim ayında dernekleşen bu yapıya üye olan yöneticiler her ayın perşembe günü bir araya geliyor.
Bugün 166 üyeye sahip olan Lead Network Türkiye, Nisan ayında bir konferans yapmaya hazırlanıyor. Türkiye’den ve dünyadan pek çok konuşmacının olacağı bu konferansta Muhtar Kent de bir sunum yapacak.
Konferansta aynı zamanda derneğin mentorluk programının açıklanacağını dile getiren Lead Network Türkiye Başkanı Füsun Tavus, mentorlar arasında perakende ve tüketim ürünleri sektöründeki şirketlerin CEO ve genel müdürleri olduğu bilgisini veriyor.
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