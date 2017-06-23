Lejant, yurtdışında yer bakıyor
İç mimarlık ve kentsel tasarım konularında proje ve danışmanlık hizmeti veren Lejant, yurtdışında proje üretmek için yer arayışında.
Mimari çözümlerden proje geliştirmeye, finansman yönetiminden işletmeye kadar 360 derece hizmet sunduklarını anlatan Lejant Proje Ortağı Durul Dalgıç, Hollanda’da Amsterdam ve Rotterdam ile ABD’de New York ve Harlem’de 100 ile 450 milyon Euro arasında projeler geliştirmek için yer baktıklarını söylüyor.
Projelerin yatırım değerinin bulunacak arsanın büyüklüğüne göre değişeceğine dikkat çeken Dalgıç, “Amsterdam’da konut, Rotterdam’da ofis projesi yapıp kiralamayı planlıyoruz.
ABD Harlem bölgesinde satılık/kiralık konut projesi olabilir. Araştırmalarımız sürüyor” diyor. 15 yıldan bu yana 500’ün üzerinde projeye imza atan şirket, Cubes Ankara projesinin de aralarında yer aldığı yaklaşık 2 milyar TL’nin üzerinde değere sahip 3-4 projenin çalışmalarını da yürütüyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?