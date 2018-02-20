Lenovo’nun yatırım iş grubu Türkiye’ye gelir mi?
Yaklaşık dört ay önce Lenovo Türkiye Genel Müdürlüğü koltuğuna oturan Emre Hantaloğlu, pazar için büyüme stratejisini oluşturdu. Lenovo, Türkiye’de 2017 gelirlerini önceki yıla göre yüzde 20 artırdı.
Emre Hantaloğlu, “2017 yılındaki gelir artışımızdan sonra 2018 yılı için de çift haneli bir büyüme hedefi belirledik. Kurumsal müşteriler, KOBİ’ler ve bireysel tüketici segmentlerinden gelecek dengeli bir büyümeyle bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz” diyor.
Lenovo’nun mobil, kişisel sistemler ve veri merkezi iş grupları Türkiye’de faaliyet gösteriyor.
Dördüncü iş grubu olan sermaye ve iş fırsatları grubu ise henüz Türkiye’de yok. Gelecek potansiyeli olan girişimlere yatırım yapan bu iş grubunun Türkiye’de de olup olmayacağını sorduğumuz Emre Hantaloğlu, “Türkiye’de olmayan tek iş grubu bu. Ama gelecekte olabilir” diyor.
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