Liderlik konusunda değişim gerekiyor
Strateji, yönetim danışmanlığı, dijital, teknoloji ve operasyon alanlarında hizmet ve çözümler sunan uluslararası profesyonel danışmanlık şirketi Accenture, Teknoloji Vizyonu 2018 raporunu açıkladı.
Teknoloji vizyonu kapsamında, Accenture, 6 bin 300 iş lideri ve bilişim teknolojileri yöneticileriyle dünya çapında bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 84’ü şirketlerin, insanların yaşamlarına teknoloji sayesinde kusursuz bir şekilde nüfuz ettiği konusunda hemfikir.
Accenture Türkiye Teknoloji Grubu Lideri ve Yönetici Ortağı Emre Hayretci, hızla gelişen teknolojinin akıllı işletmelere güç sağladığını fakat liderlik konusunda esaslı bir değişim gerektiğini vurguluyor.
“Akıllı İşletmeler Ortaya Çıkıyor: Mevcut Kurumların Yeniden Tanımlanması” başlığı ile yayımlanan 2018 raporuyla ilgili değerlendirme yapan Hayretci, yapay zeka, ileri analitik ve robot bilim gibi teknolojideki büyük gelişmelerin sadece şirketlerin inovatif ürünler ve servisler ortaya çıkarmasını sağlamadığını kaydediyor.
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