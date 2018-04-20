Lifecell ile Avrupa’da hızlı büyüyecek
“Dünyanın ilk dijital operatörüyüz” diyor Turkcell’in CEO’su Kaan Terzioğlu. Hedef, Türkiye’deki başarı öyküsünü Almanya başta olmak üzere Avrupa’ya taşımak.
Bu doğrultuda Ukrayna, Belarus ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Lifecell markasının yeni adresi Almanya oldu. Şirket, Almanya’da Deutsche Telecom ortaklığıyla yürüttüğü hizmetleri Lifecell markası adı altında vermeye başladı.
Önceki hafta Almanya’daki faaliyetleri için Ekonomist’in de aralarında olduğu basın mensuplarını davet eden Turkcell, Almanya için ne gibi hedefler koydu?
Kaan Terzioğlu, havaalanında bir Türk taksi sürücüsüyle yaşadığı deneyimi aktardı: “Ona dergilik uygulamasını indirttim. Şanlıurfa dergisini okuduk.
Fizy’i indirttim, ‘Urfalıyım ezelden’ türküsünü dinledik. Neye ihtiyacı olduğunu sordum. Yaklaşan düğün nedeniyle bin Euro gönderecek, biz diğerlerine göre 10 Euro daha düşük komisyonla gönder-teceğiz. Böylece 20 Euro cebinde kaldı.”
Kaan Terzioğlu’nun verdiği bilgiye göre, Almanya’da yaşayan ve hat sahibi 370 bin _ Türk’ten 170 bininin hattı aktif. Hedef, Turkcell hattıyla Almanya’daki hattı birleştirmek ve 500 bin abone eklemek.
Amaç, şirketin dijital uygulamalarının Almanya’da daha fazla kullanılmasını sağlamak. Terzioğlu, “Dijital servislerimizle, kulaklarına, gözlerine, cüzdanlarına, kalplerine dokunmaktan başka ajandamız yok” diyor.
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