Limak, akademiyle gücünü artıracak
Enerji sektöründe kaliteli insan gücü yetiştirme konusu Enerji Bakanlığı’nın öncelikleri arasına girdi. Hatta bakanlık bu amaçla sektörde eğitim için 17 milyon TL’lik ödenek ayırdı.
Bakanlığın bu girişimine özel sektörden de destek geldi. Limak Enerji, bu konuda yeni bir girişim başlattı. Hem genç işsizliğe karşı bir çözüm üretmek hem de enerji sektörünün üretim, dağıtım ve pazarlama ihtiyacına uygun kalifiye işgücü yaratmak amacıyla çalışmalara başlayan Limak Enerji, Türkiye’nin Enerji Akademisi’ni kurdu.
Akademiye devlet üniversitelerinde not ortalaması 2,5 ve üzeri olan üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri başvurabiliyor.
Akademinin, sanayi-üniversite işbirliğiyle ortaya çıkan ve internet üzerinden eğitim veren bir platform olduğunu belirten Limak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir, programın ortağının Boğaziçi Üniversitesi olduğunu söylüyor.
Özdemir, öğrencilerin ayrıca dünyanın en büyük eğitim çözümleri kuruluşu olan Pearson tarafından verilen, ABD ve 20 ülkede geçerli olan NCCER sertifikasını da almaya hak kazanacağını ifade ediyor.
Batuhan Özdemir, “Bu projeyle sadece sektörel bazda değil, yetişmiş işgücü alanında da piyasa yapıcı konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz” diyor.
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