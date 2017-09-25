LimakASI’yi diğer havalimanlarına da taşıyacak
Limak Holding, son yıllarda eğitim ve gençlere yönelik Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) projeleriyle öne çıkıyor. Gerçekleştirdiği KSS projeleri Türkiye ile de sınırlı değil.
2010 yılında Priştine Uluslararası Adem Yashari Havalimanı’nın özelleştirilmesi ihalesini kazanarak 20 yıl işletme hakkını alan şirketin buraya yönelik geliştirdiği Limak Havalimanı Enstitüsü (LimakASI) Programı da bunlardan biri.
Limak KSS ekibi ve yöneticilerinin ülkedeki işsizlik gerçeğini fark etmesi üzerine ortaya çıkan program, Boğaziçi Üniversitesi, Priştine Üniversitesi ve Avrupa’nın en büyük havacılık okulu olan ENAC’ın işbirliğiyle yürütülüyor.
Genç işsizlik oranının yüzde 50’lerin üzerinde olduğu Kosova’da başarılı üniversite öğrencilerine iş imkanı sunmayı hedefleyen LimakASI, bu yıl 4’üncü dönem öğrencilerini mezun edecek.
Geçtiğimiz hafta buna yönelik olarak başarılı öğrencilerle Lyon’da bir araya gelen Limak Priştine International Airport JSC Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Haldun Fırat Köktürk, projeyle üniversite son sınıf öğrencileri arasından seçilenyetenekli gençlerin kendi bünyeleri dışında pek çok ülkede de iş fırsatı yakaladıklarına vurgu yapıyor.
Köktürk, “Altı aylık program sonunda öğrenciler 70 ülkede 110 havalimanında geçerli olan bir sertifikaya sahip oluyorlar. Sertifika alanlar arasından bizimle çalışmayı seçenler olduğu gibi, başka ülkelerde de havalimanı hizmetlerinde görev almayı tercih edenler oluyor” diyor.
Öte yandan yurtdışında ve Türkiye’de havalimanı işletmeciliği alanındaki yatırımlarına devam etmeyi hedefleyen Limak Holding’in birçok ödül alan bu programı diğer havalimanlarına eleman yetiştirmek için de devreye alması planlanıyor.
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