Londra’da Türk pizzası yedirecek
Türkiye’de doğup yurtdışına yatırım yapan restoran işletmelerinin sayısı artıyor. Yaklaşık 10 yıl önce kurulan, yüzde 100 yerli sermayeli Pizzabulls da, Türkiye’de ulaştığı 47 şubenin ardından önemli bir karar alarak yurtdışına odaklandı.
Şirketin yatırım planlarında dünyanın önemli ülkeleri var. Pizzabulls, ilk yatırımını pizzanın önemli pazarlarından olan İngiltere’nin başkenti Londra’ya gerçekleştiriyor.
Güney Londra’da 120 metrekare alan üzerine kurulan ilk Pizzabulls restoranı önümüzdeki ay içinde hizmete sokulacak. Şirketin kurucusu Cavit Can Kırbeyi, üniversite dahil 11 yıl boyunca öğrenimini yurtdışında tamamlamış bir isim.
Eğitim dönemi boyunca pizza restoranlarında da çalışan Kırbeyi, ilk yurtdışı restoranını aynı zamanda uzun süre öğrenim gördüğü okulun tam karşısında açıyor.
Kırbeyi, “İngiltere dünyaya açılmada çok önemli bir nokta. Yeni şubelerle bu pazarda büyüyeceğiz” diyor.
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