Mado’dan yeni konsept geliyor
İşe dondurmacılık ile başlayan Mado, bugün yurtiçi ve yurtdışında şerbetli tatlı, yaş pasta, unlu mamuller, sütlü tatlı, yemek çeşitleri ve sıcak soğuk içecek çeşitleriyle hizmet veren bir zincire dönüştü.
168 yıllık bir marka geçmişine sahip olan Mado, Türkiye genelinde 300’ün üzerinde dondurma kafe konseptli franchise restoran ile yurtdışında 21 ülkede 46 şubeye ulaştı.
Aldığımız duyumlara göre şirket, büyümesini hızlandırmak ve mağaza sayısını artırmak için sezonluk dondurmacı dükkanları kurmaya ve yatırım maliyeti uygun, ürün gamı sınırlı yeni konsept çalışmalarına başladı.
Bunun için AVM, cadde, sezonluk küçük noktalar ve üniversite kampüslerine bakılıyor. Bu yeni konsept için yaklaşık 50 milyon TL yatırım planlanıyor.
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