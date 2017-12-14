Mağazalaşmaya başlıyor
Doğrudan satış sektörünün Asyalı temsilcisi QNet, 150’yi aşkın ülkede faaliyet gösteriyor ve 10 milyona yakın bağımsız üyesi bulunuyor.
2010 yılından beri Türkiye’de de varlık gösteren şirket, ülkemize yatırım yapmaya devam ediyor. Türkiye’de 135 bin bağımsız temsilciye sahip olan şirket, bu yıl yüzde 30 büyüme hedefliyor.
Tek satış kanalı olan web sitesi üzerinden sadece üyelerine değil perakende müşterilere de ürün satışı gerçekleştiren Qnet, Türkiye’nin dört bir yanına ulaşıyor.
Türkiye pazarının performansından memnun olan şirket önümüzdeki günlerde perakende mağazalar da açacak. Üyelerinin faaliyetlerinin yoğunlaştığı yerlerde perakende noktaları oluşturma kararı aldıklarını söyleyen QNet Orta Asya ve Rusya Bölge Müdürü Cem Geyik, ilk olarak İstanbul sonrasında ise Ankara’da mağazalar açmayı planladıklarını belirtiyor.
Geyik, bu konuda şunları söylüyor: “Bu QNet globalde de bir ilk olacak. Asıl amacımız bu noktalarda satış yapmanın yanı sıra üyelerimizi ve bizi tanımak isteyen tüketicilerimize daha yakın olmak, ürün portföyümüzü tanıtmak olacak.
Tabii sonrasında satışa da katkısı olacağını düşünüyoruz. İstanbul’da ilk olarak Avrupa Yakası’nda arayışımız var. Merkezi bir lokasyon olmasını arzu ediyoruz.”
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