Mahall Bomonti’nin otelini kim işletecek?
Son yıllarda özellikle şehir hastaneleri ve enerji projeleri ile adını duyuran Türkerler Holding, gayrimenkul alanında da önemli yatırımlara imza atıyor.
İstanbul Zincirlikuyu’da Çiftçiler Towers’ı büyük oranda bitiren ve satışlarının yüzde 80’ini tamamlayan Türkerler’in Ankara ve İzmir’de iki gayrimenkul projesi daha var.
Ankara’da ‘Mahall Ankara’nın ardından başlatılan ‘Mahall Bomonti İzmir’ karma projesi, tüm hızıyla inşa ediliyor.
Konut ve ofis alanlarında hızlı bir satış grafiği yakaladıklarını söyleyen Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, “Değer yaratma odaklı alıcının kazancı ile doğru orantılı projeler geliştiriyoruz” diyor.
Yaklaşık 45 bin m2’lik arazide yapılacak olan Mahall Bomonti İzmir projesi, konut, ofis ve ticari
alanlardan oluşuyor. Büyük bölümü yeşil alan olan 30 dönüm arazi içindeki 9 tarihi bina, 12 milyon dolara restore edilecek ve Dream Grubu’nun işletmesine verilecek.
Dream, 10 bin metrekare kullanım alanında hizmet vermeye önümüzdeki Ekim ayında başlayacak. Türkerler Holding, projedeki bir işletmeci arayışını daha sonuçlandırdı.
Mahall Bomonti İzmir’in içinde bir de otel projesi bulunuyor. Otel ile ilgili işletmeci arayışı geçtiğimiz haftalar içinde tamamlandı. Türkerler Holding, otel için Marriott Grubu ile anlaş
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?