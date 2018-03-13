Maldivler’de proje yapıyor
Gayrimenkul sektöründe hızlı bir rekabet söz konusu. Farklı konseptlerdeki projelerle boy gösteren gayrimenkul şirketleri farklılık peşinde koşuyor. Bu anlarda gayrimenkulcülerin yardımına mimarlık şirketleri yetişiyor.
Bu alanda faaliyet gösteren birçok mimarlık ofisi var. 22 yıllık bir geçmişe sahip olan Tago Mimarlık da bunlardan biri.
Şirketin Dumankaya İkon Rezidans, I Tower, Medipol Üniversitesi Kavacık Kampüsü, Skyland, THY Simülasyon Merkezi, Bursa Korupark AVM gibi yapılarda imzası var. Bugün şirketin işlerinin dağılımı yüzde 60 iç piyasa, yüzde 40 yurtdışı şeklinde.
Son dönemde Maldivler’de bir spor kompleksi, Güney Afrika’da bir okul ve Bakü’de 50 katlı karma bir proje üstlendiklerini belirten Gökhan Aktan Altuğ, 120 kişiye istihdam sağladıklarını belirtiyor.
Altuğ, “Yılda 1 milyon metrekarelik proje üstleniyoruz. Geçen yılki ciromuz 18 milyon TL. Bu yıl ise yüzde 20 ‘lik ciro artışı bekliyoruz” diyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?