Maltepe’deki 12 dönümlük CarrefourSA arsasını kim aldı?
Carrefoursa’nın bazı gayrimenkullerini satmak istediğine dair duyumları, kimlerle pazarlık yapıldığına dair bilgileri sizlerle paylaşmıştık. Bu pazarlıkların birisinin realize olduğuna dair bilgilere ulaştık.
Edindiğimiz bilgiye göre şirketin Maltepe Feyzullah Mahallesi’ndeki mağaza arazisi satıldı. Yaklaşık 88 milyon TL’ye satılan bu binanın yeni sahibi ise inşaat sektörünün yarım asırlık markası Mesa oldu.
Arkadaşımız Levent Gökmen’in konuştuğu Mesa Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, bu alım işlemini doğruladı.Erhan Boysanoğlu, 88 milyon TL’ye satın alınan bu gayrimenkulde proje geliştirmeyi planladıklarını söylüyor. Boysanoğlu, 2,25 emsalin bulunduğu bölgede yer alan bu binanın yerine konut yapacaklarını ifade ediyor.
Burada 200-250 konutluk bir proje geliştirmeyi planladıklarını söyleyen Boysanoğlu, projenin detaylarını da paylaştı. Boysanoğlu, “12 dönümlük bir alana sahip olan binanın yerine, altı iki katlı ticaret alanı olacak şekilde iki blokluk bir proje geliştirmeyi planlıyoruz.
Projenin mimari işlerini de İki Design Group gerçekleştiriyor” diyor.
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