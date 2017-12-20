Media Markt, 2018’de 30 yeni mağaza açacak
Türkiye pazarına 10 yıl önce adım atan Alman Media Markt, son 18 ayda 18 yeni mağazayı devreye aldı. Halen 55 mağaza ile 135 bin metrekare satış alanına sahip olan Alman şirket, yakın zaman için önüne iki önemli hedef koydu.
Media Markt’ın dünyada birinci pazarı Almanya. İkinciliği ise çeşitli kriterlere bakarak yapılan değerlendirmelerde İtalya ve İspanya ile birlikte Türkiye paylaşıyor. Şirketin CEO’su Yenal Gökyıldırım, “Birkaç yıl içinde Türkiye tek başına Media Markt’ın dünyadaki ikinci en büyük pazarı olacak” diyor.
Türkiye’de de açık ara birinciliği hedeflediklerini belirten Yenal Gökyıldırım, “Şu an 55 mağaza ile 135 bin metrekare satış alanına sahibiz. En yakın rakibimizin 117 bin metrekare alanı var.
Mağazalar konusunda farklılığımız var, 2020’de açık ara liderliği hedefledik” diye konuşuyor. Media Markt, 2018 yılı içinde 30 yeni mağaza açarak yüzde 40’lık büyümeye ulaşmayı hedefliyor.
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