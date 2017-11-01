Medianova, Londra’da ofis açıyor
Daha önce mezun.com ve 444 çiçek projesini hayata geçirdikten sonra bu iki şirketteki hisselerini satan Serkan Sevim, 2005 yılında video yayın alanında faaliyet gösteren Medianova’yı kurmuştu. Medianova kurulduktan sonra hızlı büyüdü. Şimdi ise küresel şirket olmayı hedefliyor.
Video ve fotoğraf yükleme alanında internet şirketlerine hizmet veren Medianova, bugün bulut bilişim platformu üzerinden 600’den fazla şirkete hizmet veren bölgesel bir şirket olma yolunda. Hepsiburada, Gittigidiyor, Morhipo, Trendyol gibi yüksek trafiğe sahip siteler, görsellerini Medianova üzerinde barındırıyor.
Medianova, bugün Türkiye’nin yanı sıra Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesiyle ABD, Fransa, Portekiz, Hindistan gibi ülkelerde küresel çapta bulut altyapı hizmetleri sunuyor.
Medianova CEO’su Serkan Sevim, şu anda ihracat oranlarının yüzde 15 olduğunu belirterek, bu oranı 3-4 yıl içinde yüzde 80’e çıkaracaklarını ifade ediyor. Sevim, şunları anlatıyor: “Doğu ve Batı Avrupa pazarı için Prag’da bir ofis açtık.
Yıl sonuna kadar da Londra’da ofis açmayı planlıyoruz. Türkiye’de istediğimiz büyüklüğe ulaştık. 250300 milyon TL değerlemeye sahibiz. Kendimizi artık global bir şirket olarak konumlandırıyoruz.”
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