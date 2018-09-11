Medikal turizmde işbirliği yapacaklar
Bünyesinde barındırdığı MODD/ works, MODD/startup, MODD/ paper şirketleriyle reklam ajansı ve ürün tasarımı alanlarında öne çıkan MODD/group, medikal turizm alanında Suudi Arabistanlı Dames Group ile işbirliğine gidiyor.
Özellikle Avrupa ve Körfez ülkelerinin hedeflendiği proje kapsamında MODD/group, Arap yatırımcılarla birlikte Türkiye’nin sağlık sektöründeki kalitesini dünyaya ulaştıracak.
Yeni başlattıkları işbirliği hakkında konuşan MODD/group Kurucusu ve CEO’su Cem Has, şunları söylüyor: “Dames Group ile başlattığımız işbirliğinde medikal ve termal turizm alanlarında çalışmalar yapacağız.
Proje kapsamında öncelikli hedefimizi Avrupa ülkeleri ve Körfez oluşturuyor. Körfez Bölgesi’ndeki çalışmalarımızı yürütmek amacıyla irtibat ofisleri açacağız. Online portallar üzerinden çalışmalar yürütürken, mobil aplikasyonlar ve dijital pazarlama çalışmalarına da imza atacağız.”
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