Mehmet Ali Akarca yuvaya geri döndü
Türkiye’nin köklü ve lider bilgi teknolojileri şirketi olan KoçSistem’de yönetim değişikliği oldu. Hatta bu konu Koç Grubu içinde de açıklandı. Şirketin genel müdürlüğü görevini 11 yıldır sürdüren Mehmet Nalbantoğlu’nun ayrılması sonrasında bu göreve Mehmet Ali Akarca bu göreve getirildi.
Akarca, 31 Aralık 2016 itibarıyla TTNET Kurumsal İş Birimi Üst Yöneticisi (CEO) görevinden istifa ederek Türk Telekom ile yollarını ayırmıştı. Bu gelişme ile birlikte Akarca aslında yeniden yuvaya dönmüş oldu.
Mehmet Ali Akarca, Nottingham Üniversitesi’nde endüstriyel ekonomi lisansını tamamladıktan sonra University of Surrey’de turizm ve pazarlama alanında yüksek lisansını bitirdi. Koç Holding yönetici yetiştirme elemanı olarak başladığı kariyerine, Koç Grubu içinde değişik kademelerde yöneticilik görevlerinde devam eden Akarca, 2001-2003 yılları arasında BookinTurkey Genel Müdürü, 2003-2011 arasında Koç.net Genel Müdürü olarak görev aldı.
Koç.Net’in Vodafone Türkiye’ye satılmasının ardından Koç Medya Pazarlama Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Mehmet Ali Akarca, Ekim 2012’de Türk Telekom’a transfer olmuştu.
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