Mehmet Şimşek’in resmi açık artırmaya çıkıyor
İş dünyasının gözde isimleri bir açık artırmada bir araya gelecek. Ressam Tülin Kanun’un “Bi.Re.Y-Bir Resim Yap” projesi kapsamında iş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinin yaptığı resimler, 8 Şubat’ta düzenlenecek açık artırmayla satılacak.
Elde edilen gelirin Alzheimer Derneği’ne bağışlanacağı gecede, bu eserler sergilenecek.
Projeye yaptıkları tablolarla destek sunanlar arasında Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve eşi Esra Şimşek, Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik, Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, Lili Garih ve Demet Sabancı / Çetindoğan gibi ekonomi yönetimi ve iş dünyasının önemli isimleri var.
Şimdiden özellikle Mehmet Şimşek’in çizdiği tabloya pek çok talip olduğunu ve açık artırmada en yüksek fiyatın Şimşek’in resmine verilmesinin beklendiğini de söyleyelim.
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