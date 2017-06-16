Mermerde İtalyalara rakip olacak
Dünyanın her yerine doğal taş ihracatı yapan Temmer Mermer, yeni ocağını faaliyete geçirdi. Afyonkarahisar, Bilecik ve Eskişehir olmak üzere üç büyük ocağa sahip olan Temmer Mermer, geçtiğimiz yıl içinde gerçekleştirdiği yeni yatırımlarla Muğla ocağını da aktif hale getirdi.
Muğla’daki madenden İtalyanların dünyaca ünlü Carrara tipi özel mermerine birebir benzeyen bir mermer çıkardıklarını belirten Temmer Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Çetinkaya, “Bu madene 2 milyon dolarlık yatırım yaptık. İki yıl gibi bir sürede maden istediğimiz olgunluğa gelir.
Carrara, hem yurtiçinden hem de yurtdışından çok talep edilen bir doğaltaş türü. Biz ise bu alanda fiyat avantajımızla öne çıkmak istiyoruz” diyor.
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