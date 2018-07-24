Microsoft’tan yeni destekleme programı
Türkiye’de faaliyet gösteren teknoloji şirketleri start up’lara yönelik destekleriyle ekosistemin gelişmesi için önemli çalışmalar yapıyor. Bunlardan biri de Microsoft.
Şirket, BizSpark programıyla bugüne kadar 4 binin üzerinde beş yaşından küçük şirkete destek verdi. Mayıs ayında 250 milyon dolarlık değerle satılan Gram Games, Fitwell, Segmentify, Reengen gibi bugün girişim ekosisteminde önemli noktaya gelen birçok şirket, BizSpark üyesi oldu.
Hali hazırda bin 111 şirket aktif BizSpark üyesi olarak ücretsizakıllı bulut ve yazılım teknolojilerinden yararlanabiliyor.
Microsoft Global, 2018 yılı itibarıyla aldığı bir karar ile BizSpark programını kaldırarak, yerine Microsoft For Startups adında yeni bir program başlattı.
Microsoft Genel Müdür Yardımcısı Murat Yılmaz, girişimlerden aradıkları kriterleri şu şekilde sıralıyor:“Microsoft tarafından tanınmışhızlandırma programlarından birine dahil olması, B2B çözümler üreten bir iş odağı olması, yazılımcı ekibi olması, beş yaşından küçük olması ve yatırım almış olması ilk kriterler arasında yer alıyor.”
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