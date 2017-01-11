MLPCARE, beş yeni hastane yapacak
Medical Park, Liv Hospital ve VM Medical Park markalarını bünyesinde barındıran MLPCARE Grubu, geçen yıl önemli yatırımları hayata geçirdi.
İlk kez öğrenci kabulüne başlayan Esenyurt’taki İstinye Üniversitesi, 2016-2017 akademik yılında Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu olarak eğitim hayatına başladı.
Burası grubun aynı zamanda ilk üniversite hastanesi olma özelliğini de taşıyor. İstanbul Topkapı’da dev bir sağlık kampüsü inşa eden grup, ‘VM’ markasında Kocaeli’nden sonraki ikinci hastanesini Bursa’da açtı.
Grup, geçen yıl yaptığı yatırımların ardından bu yıl da Florya, Mersin ve Pendik’te Medical Park, Samsun ve Topkapı’da ise Liv hastaneleri için 250 milyon dolarlık yatırım bütçesiyle yola çıktı.
28 olan hastane sayılarını 2017’de 33’e çıkarmayı hedeflediklerini belirten MLPCARE Strateji ve Performans Grup Koordinatörü Dr. Hikmet Çavuş, yeni hastanelerle birlikte 2 bin 500’ün üzerinde istihdam yaratmayı planladıklarını söylüyor.
Çavuş, “2016’da Türkiye’nin en fazla ciro üreten ilk 100 şirketi arasına girdik. 2017’de de yeni hastanelerimizle ciromuzu yüzde 25 artırmayı ve böylelikle ilk 50 şirket arasında yer alabilmeyi hedefliyoruz” diyor.
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