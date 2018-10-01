Mobilde yeni trend ne olacak?
Mobil araçlar tüm sektörler açısından olduğu gibi e-ticaret için de benzersiz bir platform haline geldi.
2017 yılında Türkiye’de büyüklüğü 42,2 milyar TL olarak gerçekleşen e-ticaret pazarının yaklaşık üçte birini mobil ticaret oluşturuyor. 2017 yılında yaklaşık 14 milyar TL düzeyinde gerçekleşen mobil ticaret hacminin 2018 yılında 18 milyar TLye ulaşması bekleniyor.
2017 yılında küresel mobil ticaret hacmi ise yüzde 40 büyüdü. Dünyada mobil ticaret, toplam e-ticaret hacminin yaklaşık yüzde 59’unu oluşturuyor.
Bu gelişmeler de haliyle Türkiye’de mobil ticaret hacmini ve buna bağlı olarak mobil reklamcılık pazarının popülerliğini giderek artırıyor. MMA (Mobile Marketing Association) Türkiye ve Nielsen Türkiye işbirliğinde gerçekleştirilen MMA Türkiye 2017 Mobil Reklam Harcama Araştırma Raporu verilerine göre, 2017 yılında mobilin reklam pastasındaki payı 1 milyar TL’yi aştı.
Bu rakamın önümüzdeki dönemde hızla büyümesi bekleniyor. MMA Türkiye ve MENA Bölge Direktörü Melis Ertem, mobil pazarlamada en önemli trendin datayı daha efektif kullanmak olduğunu söylüyor.
Sektördeki yeni trendin ise kişiselleştirilmiş reklamlar olduğunu vurgulayan Ertem, “Yaptığınız bir arama sonrasında farklı dijital mecralarda benzer ürünlerin karşınıza çıkması bunun basit bir örneği. Amaç gerçekten ilgilendiğiniz ya da ilgilenebileceğiniz reklamlarla karşılaşmanız” diyor.
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