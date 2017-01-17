MSA’yı yurtdışına da taşıyacak
Yeme-içme sektörüne donanımlı profesyoneller yetiştirmek amacıyla 12 yıl önce kurulan Mutfak Sanatları Akademisi (MSA), 2016 başında önemli bir yatırım gerçekleştirdi.
Şirket, Maslak kampüsündeki bin 800 metrekare olan faaliyet alanını 3 bin 500 metrekareye çıkardı. MSA, bu yatırımın da içinde olduğu son iki yıldaki projelerine 4,1 milyon dolar harcadı.
Bugüne kadar profesyonel aşçı olarak 7 bin 265 kişiyi mezun eden MSA’nın yurtiçine olduğu kadar yurtdışına da yönelik planları bulunuyor.
Kurucu Mehmet Aksel, gastronomi alanında global dünyanın bir parçası olmak için hareket ettiklerini, pek çok vitrin etkinlikte yer aldıklarını belirtiyor.
Aksel’den aldığımız bilgiye göre, MSA, yurtdışına yönelik bir satın alma hamlesi de gerçekleştirmiş durumda. Şirket, ABD/New York merkezli bir eğitim kurumunu satın almak için görüşme yürütüyor.
Pazarlık sürecinin devam ettiğini, kurumu finansal açıdan da değerlendirmeye tabi tuttuklarını söyleyen Aksel, ABD’de veya Avrupa’da bir eğitim kurumu ile el sıkışarak, eğitim sistemlerini yurtdışına t da taşımaya kararlı olduklarını H dile getiriyor.
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