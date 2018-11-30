MÜSİAD’ın 2019 rotası ne olacak?
İstanbul’da 21-24 Kasım 2018 tarihleri arasında CNR Expo’da gerçekleşecek 17’nci MÜSİAD EXPO, bu yıl rekor sayıda katılımcı ülkeyi ağırlamaya hazırlanıyor.
Dünyanın dört bir yanından gelen yabancı iş adamları ve devlet adamlarını da konuk edecek CNR Expo İstanbul’da, Türkiye’de hemen
her sektörde üretkenliği artırmayı hedefleyen projeler ana gündem maddelerini oluşturacak. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ile bir araya geldik ve bilgi aldık.
Buna göre fuara 100 kadar ülkeden katılım olacak. Geçen yıl 220 olan yerli stant sayısı bu yıl 380’i bulacak. Ayrıca, kurdaki artışlar nedeni ile tüm katılımcıların stant bedelleri konusunda doları 5 TL’ye sabitlediklerini öğreniyoruz.
MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, 2018 yılını Afrika yılı ilan ettiklerini ve bu anlamda önemli çalışmalara imza attıklarını hatırlattı.
Kaan, “2019 için de Asya-Pasifik ve Latin Amerika’yı merceğimize aldık. Bu bölgelerde temsilciliklerimizi artıracağız” dedi.
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