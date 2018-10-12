Mutfak sektörü İstanbul’da buluşacak
2014 yılında kurulan Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), sadece sektördeki üretici firmaların üye olabildiği genç bir mesleki oluşum.
Bugüne dek Hong Kong ve Hindistan’da fuar katılımlarının yanı sıra son üç yılda 20 yurtdışı iş görüşmesi etkinliğine imza atan EVSİD’in 2016 yılında organize etmeye başladığı “Invitation Only” etkinliği, üç yıl içinde dünya çapında bir saygınlığa ulaştı.
EVSİD Yurtiçi Projeler Komitesi Başkanı Oğuzhan Durmuş, bu yıl 15-16 Kasım tarihlerinde düzenlenecek etkinliğe Türkiye’den 50, yurtdışından ise 70 firmanın katılacağını söylüyor.
Durmuş, “Dünya genelinde 4 binin üzerinde mağazası olan Fransız perakende devi Auchan bu yıl ilk kez etkinliğimize katılacak. Latin Amerika’dan 3-4 bin şubeli grupların ana satın almacıları gelecek.
Bu bölgeden yoğun bir katılım bekliyoruz” diye konuşuyor.
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