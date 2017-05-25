NG yatırımda hız kesmiyor
Kütahya’dan çıkıp bugün alanında önemli bir marka haline gelen Kütahya Seramik’in yanı sıra NG Hotels markası ile de tanınan NG Holding yatırımlarında hız kesmiyor. Grup bugünlerde Basın Ekspres Yolu’nda inşa ettiği NG Residence’in kaba inşaatını tamamlamak üzere.
Projenin yüzde 50’sinin satıldığı bilgisini veren NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, Basın Ekspres’te vazo formunda iki simetrik kuleden oluşan projelerini Kütahya Porselen’in vazolarından ilham alarak 9 şiddetinde depreme dayanıklı olacak şekilde tasarladıklarını belirtiyor. 500 milyon TL yatırım bütçesi olan bu projenin Temmuz 2018’de tamamlanması planlanıyor.
Erkan Güral, bu yatırımın tamamlanmasını beklemeden yeni yatırım kararlarına da imza attıklarını dile getiriyor. Grup, Sapanca’da ikinci otelini hayata geçirmek üzere çalışmalara başlamış durumda. Burada 340 odalı olması planlanan otel projesine kısa bir zamanda içinde başlanacak. Güral, Afyon’da da yeni bir otel açmak üzere çalışmalar yürüttüklerini söylüyor.
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