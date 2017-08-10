NGSTYLE Katar’da mağaza açacak
Tekstil sektöründe 2003 yılında Nazlı Gürer Aldıkaçtı’nın kurduğu ve çalışan kadınlara hitep eden NGSTYLE, bugün altı mağazasıyla hizmet veriyor.
Özellikle İstinye Park ve Zorlu AVM’de Ortadoğu ülkelerinden gelen kadın turistlerin çok yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını ifade eden Aldıkaçtı, son yıllarda Ortadoğu ve Afrika ülkelerine ihracatlarının da arttığından bahsediyor.
Markanın Arap ülkelerindeki bilinirliğinin yüksek olduğunun altını çizen Aldıkaçtı, hedeflerinin ilk etapta Katar’da bir mağaza açmak olduğunu belirtiyor.
Aldıkaçtı, hedef için yatırımcılarla görüşüp yer bakmaya başladığını bilgisini aktardı.
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