Nurol Holding CEO’su ayrıldı
Türkiye’nin yanı sıra yurtdışında da önemli altyapı işlerini üstlenen ve daha ziyade inşaat alanında adından söz ettiren Nurol Holding’te altı yıldır CEO koltuğunda oturan Uğur Doğan, geçtiğimiz hafta bu görevinden ayrıldı.
Kariyerine Devlet Planlama Teşkilatı’nda (DPT) başlayan ve Park Grubu’nda üst düzey yöneticilik, Çelebi Holding’te ise altı yıl CEO’luk görevi yaptıktan sonra 2011’de Nurol Holding’in kaptanlığını üstlenen Uğur Doğan, yöneticiliği sürecinde grubun cirosunu 900 milyondan 2016 yılında 4,9 milyar TL’ye taşıdı.
Nurol Holding bu altı yıllık süreçte kıymetli maden ve metal sektörüne girerken, savunma sanayi, inşaat ve altyapı işlerinde önemli projeleri hayata geçirdi. Yurtdışında ise Fas’ta iki otoyol, Cezayir’de üç baraj ve bir otoyol, Tunus’ta savunma sanayi projeleri, Katar’da çelik imalatı yatırımlarının gerçekleşmesinde önemli sorumluluklar üstlenen Uğur Doğan’a ayrılığın ardından ne yapacağını sorduk.
Nurol Holding’te yüksek tempolu çalışma sürecinde iyi bir mesai birliği yaptığını söyleyen Doğan, “Takdir gördük ve bu önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Fakat ben 5-6 yıllık üst düzey yöneticiliğin yeterli olduğunu düşünüyorum. Uzun yıllar aynı görevde olmak işletme körlüğü yaratabiliyor.
Bunun önüne geçmek ve yenilenmek adına üst düzey yöneticilik kariyerimde hep altı yıllık sürece dikkat ettim” diyor. Ayrılığın ardından ailesiyle tatil yapmayı planlayan Uğur Doğan, kısa bir süre sonra yüksek tempolu çalışma hayatına dönmesi bekleniyor.
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