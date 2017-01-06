Online satış platformu Vivense 10 mağaza açacak
Mobilya’da online satış platformu olan Vivense, 2013 yılında çıktığı yolda hızlı büyüdü. Türkiye’nin farklı bölgelerinde üretilen mobilyaları tüketicilere fiyat avantajıyla ulaştırmak üzere kurulan marka, kısa zamanda 30 bin eve girmeyi başardı.
Geçen süreçte toplam 8 milyon dolarlık yatırım çeken ve hedef büyüten Vivense, perakende satışa da başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de showroom’lar açan Vivense, 2017’de 10 mağaza açmayı planlıyor.
Kocaeli, Bursa ve Antalya’nın mağazalaşmada öncelikli iller olacağını söyleyen Vivense Kurucusu Kemal Erol, gelecek yıl yaklaşık 5 milyon TL’lik yatırım hedeflediklerini belirtiyor.
Mobilyanın yanı sıra ev tekstili ürünlerinin de satışına başladıklarını anlatan Erol, sözlerine şöyle devam ediyor: “Bu ay itibarıyla mutfak ve banyo ürünleri, sofra ve ev dekorasyon ürünleri de Vivense de yer alacak.
Toplamda 5 bin yeni ürün koleksiyona eklendi. 2013’te 2 milyon TL olan ciromuzu mağazalaşma ve yeni ürün portföyü ile yıl sonunda 40 milyon TL’ye çıkaracağız.
2017’de ise 70-80 milyon TL ciro hedefliyoruz. Yurtdışında da mağazalaşmayı planlıyoruz. Önceliğimiz ise Berlin olacak.”
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